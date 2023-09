Pand op Amsterdamse Rokin gekraakt door 'tijdreizigers'

Een pand aan het Rokin in het centrum van Amsterdam is gekraakt. Aan de gevel hangen spandoeken met teksten als 'fuck de woningmarkt, wonen is een recht' en 'time travellers hotel'.

Het gaat om het pand op de hoek van het Rokin en het Spui. De bovenetages zijn door de krakers ingenomen, op de begane grond zitten twee souvenirwinkels.

Hi-ha happening

Vrijdagavond werd er op het Spui een zogenoemde hi-ha happening georganiseerd door een groep die beweert honderd jaar uit de toekomst te komen. Of deze 'tijdreizigers' ook verantwoordelijk zijn voor de kraak van het pand, is niet duidelijk.

De politie kon de kraak nog niet bevestigen, of er aangifte is gedaan door de eigenaar van het pand is daardoor ook nog onduidelijk.

Hoelang de krakers precies in het pand zitten is onbekend. Kraakacties worden vaak echter pas dagen later bekend gemaakt om te voorkomen dat krakers op heterdaad betrapt kunnen worden en om een beroep op huisrecht te kunnen doen.