Gezondheid dwingt Haarlemmer Just Spee tot neerleggen van werk bij KNVB

Just Spee legt zijn werkzaamheden bij voetbalbond KNVB om gezondheidsredenen neer. De 58-jarige Spee werd in 2019 tot voorzitter benoemd. Vorig jaar werd de Haarlemmer herkozen.

"Mijn gezondheid laat het helaas niet toe door te gaan met het werk waar ik zo van heb genoten. Dat doet pijn", aldus Spee. "Ik heb de KNVB leren kennen als een fijne organisatie met uitstekende collega's, met wie ik geweldig heb samengewerkt. Dan is een afscheid moeilijk, zeker als dat gedwongen door de omstandigheden gebeurt. Het cliché is dat gezondheid voor alles gaat, dat geldt nu helaas ook voor mijn situatie."

De bond betreurt, maar respecteert het besluit van Spee. "Het vertrek van Just is ongelooflijk jammer en triest. Hij heeft geweldig werk verricht voor de bond. Internationaal, maar zeker ook in eigen land, hoewel dat laatste vaak minder zichtbaar is. Ik heb gezien welke goede rol hij gespeeld heeft, ook binnen de organisatie, en daar wil ik hem voor danken", aldus Jan Albers, de voorzitter van de raad van commissarissen.

Spee blijft officieel bondsvoorzitter tot aan de komende bondsvergadering in december. Dan legt hij zijn functie formeel neer. Spee blijft wel lid van het Executive Committee van de UEFA. "Deze functie, die in tijd en energie aanzienlijk minder inspannend is, blijft hij voorlopig vervullen", aldus de bond.

In 2019 volgde Spee Michael van Praag op. De KNVB start op korte termijn "een zorgvuldig proces" voor de opvolging van Spee.