Postma schuldbewust na nederlaag Jong AZ: "Heel knullig"

Jong AZ ging vanavond in eigen huis onderuit tegen Willem II. Het werd in Wijdewormer 0-2 en met name bij de vroege openingstreffer van de Tilburgers ging het nodige mis. "Ik was zeker wel wakker, maar ik raak die bal gewoon helemaal verkeerd", aldus de schuldbewuste verdediger Loek Postma.

Jong AZ-verdediger Loek Postma: "Soms heb je zo'n dag" - NH Sport/Frank van der Meijden

"Het klopt dat het af en toe te slap was. We creëerden ook niet veel kansen", zegt Postma verder over het geringe aantal doelpogingen dat Jong AZ wist te produceren. "In de tweede helft gaan we de lange bal spelen, maar tegen zo'n volwassen ploeg als Willem II is dat heel moeilijk."

"We waren veel te voorspelbaar aan de bal en dus te makkelijk te verdedigen" Jong AZ-trainer Jan Sierksma

Trainer Jan Sierksma sloot zich aan bij de woorden van Postma en zag dat zijn elftal geen aanspraak kon maken op een goed resultaat. "Dit was niet goed genoeg voor het niveau wat wij nastreven", vertelt Sierksma na afloop van de wedstrijd. "We waren veel te voorspelbaar aan de bal en dus te makkelijk te verdedigen. In de tweede helft brachten we te weinig energie en daar moeten we kritisch op zijn" Bekijk hieronder de reactie van Jong AZ-trainer Jan Sierksma.

Jong AZ-trainer Jan Sierksma: "Veel te voorspelbaar" - NH Sport/Frank van der Meijden