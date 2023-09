Amsterdamse stadsreporters maken eenzaamheid bespreekbaar: "Ik weet hoe alleen zijn voelt"

'Glimlach jij soms naar anderen?', 'ben je wel eens eenzaam?', en 'hoe help jij een ander?'. Met die vragen gaan de stadsreporters van Amsterdam Nieuw-West op pad. Elke week lopen de vrijwilligers door de buurt met hun iPad en microfoon om verhalen te maken. Deze week over eenzaamheid, omdat het de Week Tegen Eenzaamheid is.

Op de markt van Plein '40-'45 in Amsterdam is het niet altijd makkelijk om mensen te interviewen, vertellen de drie reporters waar AT5 mee op pad gaat. "Mag ik u wat vragen?", vraagt Hannie aan voorbijgangers. Na vijf keer heeft ze beet. Hannie stelt de vragen en Shirley filmt met de iPad.

Hannie vertelt dat ze het belangrijk vindt om de buurt te verbinden. "De krantjes krijgen mensen niet meer, dus op deze manier kunnen we ze op de hoogte houden van wat er in de buurt speelt." Ze deelt ook flyers uit met daarop tips voor leuke plekken in de buurt.

Zelfvertrouwen

Deze week staat in het teken van eenzaamheid. Uit cijfers van de gemeente blijkt dat ongeveer 15 procent van de Amsterdammers zich erg eenzaam voelt. Shirley zegt dat ze dat gevoel ook kent. "Ik heb een burn-out gehad, dus ik weet hoe het is om eenzaam te zijn." Stadsreporter zijn heeft haar erbij geholpen. "Het gaf me zelfvertrouwen en ik kon inzien dat ik niet alleen was."

Tot en met 4 oktober worden er door de hele stad onder andere wandelingen, lunches en workshops gehouden, om mensen samen te brengen. Maar stadsreporter worden, zou misschien ook kunnen. Daarvoor kun je kijken op de website van de reporters.