Slijterij in Amsterdam overvallen, verdachte op de vlucht

Een slijterij aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam Nieuw-West is vanavond door in elk geval één man overvallen. Hierbij is een medewerker met een onbekend wapen bedreigd. Of er buit is gemaakt is nog onbekend.

Rond 19.15 uur kreeg de politie melding van de overval bij het filiaal van Dirck III in Slotermeer. Toen agenten ter plaatse waren was de overvaller inmiddels gevlucht. Een zoekactie heeft vooralsnog niks opgeleverd.

Het gaat in ieder geval om één overvaller die geheel in het donker gekleed was, zo meldt de politie. De man heeft een van de medewerkers bedreigd met een onbekend vuurwapen. Of er bij de overval buit is gemaakt kan de politie niet bevestigen.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de slijterij doelwit is van een overval. Op zondagmiddag 17 september werd de winkel ook overvallen, waarbij één medewerker werd bedreigd.