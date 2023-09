Uitzinnige vreugde bij Telstar, dat na extreem late winnende goal van laatste plaats af is

Een groot feest in Velsen-Zuid, want Telstar heeft de eerste overwinning van het seizoen geboekt. Quinten van den Heerik tikte in de slotseconden de 3-2 binnen tegen Jong Ajax, waarna de supporters van blijdschap over de boarding vielen. De Velsenaren zijn na de overwinning in de dying seconds van de laatste plaats af in de eerste divisie.

In een volgepakt Sportpark Schoonenberg zagen de Telstar-supporters dat trainer Mike Snoei twee wijzigingen doorvoerde ten opzichte van de wedstrijd tegen ADO Den Haag (1-1 gelijk). Tim van de Loo en Denzel Gravenberch kregen een basisplaats en Alex Plat schoof een linie terug naar achteren.

Doelpuntrijk begin

De bezoekers uit Amsterdam begonnen het beste aan de kelderkraker in Velsen-Zuid met een mogelijkheid voor Jaydon Banel. Ook Telstar werd in de openingsfase gevaarlijk via Denzel Gravenberch, die samen met Zakaria Eddahchouri het aanvalsduo vormde. De Amsterdammers kwamen snel op voorsprong via Gabriel Misehouy. Hij verschalkte Joey Houweling in de negende minuut met een schot vanaf de linkerkant in de korte hoek: 0-1.

Lang kon de ploeg van Dave Vos niet van de voorsprong genieten, want Telstar kwam snel op gelijke hoogte. Eddachchouri tikte twaalf seconden na de aftrap raak na een vlot lopende aanval over de as van het veld. De topscorer van Telstar tekende daarmee voor zijn derde treffer van het seizoen.

