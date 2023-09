Kansloze nederlaag voor Jong AZ tegen Willem II

De Alkmaarders traden aan met de sterkmogelijke aanvalslinie. Jayden Addai, Mexx Meerdink en Ernest Poku schitterden al met de Onder 20 in de Youth League en kregen de voorkeur van trainer Jan Sierksma. Achterin zag het er minder overtuigend uit wat Jong AZ liet zien. Geschutter bij Jong AZ in de verdediging in de eerst tien minuten, wat ook meteen werd afgestraft door Willem II. Svensson haalde de trekker van buiten de zestien overtuigend over en schoot de 0-1 binnen met een onhoudbare bal in de kruising.

De beloftenploeg van AZ kwam er in de eerste helft niet aan te pas. Een smet was ook het geblesseerd uitvallen van Jayden Addai. De topscorer van Jong AZ met zes doelpunten ging halverwege naar de kant en werd vervangen door Ro-Zangelo Daal. Pas na ruim een half uur spelen het eerste gevaar voor Jong AZ. Hij dribbelde de zestien meter in, maar zijn schot werd gekeerd door de keeper. Een minuut later plaatste Meerdink een vrije trap op de vuisten van Willem II-doelman Joshua Smits.

Bij de Alkmaarders vonden in de rust twee opmerkelijke wissels plaats. Maxim Dekker en Mexx Meerdink werden vervangen door Misha Engel en Kees Smit en daarmee lijken zij zondag bij de selectie van het eerste aan te sluiten. Na de pauze kon Jong AZ ook weinig potten breken tegen Willem II. De Tilburgers waren de bovenliggende partij en kwamen dan ook verdiend op een 2-0 voorsprong. Jesse Bosch schoot de bal van 23 meter fraai achter Jong AZ-doelman Jayden-Rome Owudo-Oduro: 0-2.

Opstelling Jong AZ: Owusu-Oduro; Van Aken, Postma, Dekker (Engel/46), Stam; Schouten, Kwakman, Kewal; Poku (Reverson/66), Meerdink (Smit/46), Addai (Daal/23)