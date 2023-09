Venhuizen kampt al uren met storing: "Repareren is uitermate complex"

De regio Venhuizen zit al uren zonder internet, tv-kijken en vast bellen. Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden rondom de N307 is een glasvezelkabel beschadigd geraakt, meldt telecombedrijf Ziggo. Hoe lang de storing nog zal duren is even afwachten, want de reparatie is erg complex.

Het oplossen van het probleem blijkt erg complex omdat de breuk zich bevindt onder een provinciale weg en deels in het water bevindt. "Dit maakt dat de plek van de breuk moeilijk te bereiken is. Met een team werken we hard om zo snel mogelijk tot een werkbare oplossing te komen. Hierbij zijn wij ook in gesprek met de partijen die de wegwerkzaamheden uitvoeren", laat Ziggo weten.

Het is nog niet bekend hoelang de storing nog zal duren. Maar Ziggo acht de kans klein dat de storing vanavond verholpen is.

Wel kunnen bewoners in de buurt via hun app tv kunnen kijken. "We adviseren klanten hierbij wel op te letten, dit kost extra data van het mobiel abonnement", adviseert Ziggo tot slot.