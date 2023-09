Vrouwen in Hoorn komen in actie voor meer onderzoek naar vrouwenlichaam

Mirjam Kaijer uit Hoogwoud zet zich al jaren in voor meer aandacht en onderzoek in de gezondheidszorg voor vrouwen. Vandaag organiseerde ze samen met haar stichting 'Voices for Women' een actie in het Huis Verloren in Hoorn.

"Alles in het lichaam van een vrouw wordt anders ziek en daarom moet er meer onderzoek komen", stelt Kaijer. De stichting vormt een platform voor vrouwen met onverklaarbare gezondheidsklachten. "Deze dag stond ook in het teken van donaties, zodat we het platform verder kunnen uitbouwen." Het doel is om met de ervaringen van vrouwen de gezondheidszorg te verbeteren.

Volgens Kaijer is erkenning ook heel belangrijk. "Het zijn vaak vrouwen die tientallen jaren al zoekende zijn en zich ook vaak heel alleen voelen." De stichting zet zich daarom in om bewustwording te creëren.

Tijdens de actie in het Huis Verloren werd er onder andere in een live-talkshow door Tanja Jes vragen gesteld aan ervaringsdeskundigen. Ook was auteur en journalist Roos Schlikker aanwezig om haar column voor te dragen over dit onderwerp.

Foto: Voices for Women in actie: "Het gaat vooral om erkenning" - WEEFF

"Je voelt als vrouw de klacht en de pijn, maar een ander erkent het niet. Het wordt zo vaak neergezet als psychische problemen, waardoor je je nooit gehoord voelt", vertelt Richelle Uitenwerf, een van de vrouwen die zich heeft aangesloten bij de stichting.