Kunstenaar Herman van Elteren laat schitterende erfenis van gevelstenen achter

In Monnickendam wordt getreurd om de dood van Herman van Elteren. De veelzijdige kunstenaar is afgelopen woensdag overleden en 95 jaar geworden. Hij laat zijn sporen zichtbaar na. Maar liefst 21 gevelstenen maakte hij voor de historische binnenstad. "Nergens in Nederland zijn er zoveel in zo'n klein gebied," zegt Marten Horjus, stadsgids, vriend en mantelzorger van Herman.

Eerbetoon aan Herman - NH Nieuws

Herman geboren in Den Bosch en opgegroeid in Limburg was een multi-talent. Hij was acteur, decorbouwer, kostuummaker en beeldhouwer. En ook nog illustrator. Zijn fascinatie voor de Middeleeuwen kon hij uitleven bij het Middeleeuws Genootschap Monnickendam. Hij ontwierp en maakte de kostuums en speelde mee. Marten: "Wij speelden daar samen, dan kwam hij in zijn doodspak op en joeg de mensen angst aan. 'Er was eens een koning macht en groot die had maar een vijand en dat was de dood. Waarom moet toch de dood mijn leven bederven? Waarom heb ik angst om te sterven' Et cetera.."

Foto: Marten Horjus voor het huis van Herman van Elteren met gevelsteen. - NH Nieuws

Herman leed aan Alzheimer en zijn buren in de Kerkstraat zorgden voor hem. "Hij was een aardige, beminnelijke man", vertelt Marten, "totaal niet chagrijnig en zo dankbaar wat we voor hem deden." De gevelstenen maakte hij in opdracht. Voor het museum een monnik in een schilderijlijst, voor een bewoner van de Zandstraat een strandtafereel en voor zijn eigen huis een hand van God. "Kunstwerken zijn het, met een vleugje humor", zegt Marten die een gevelsteen van piepschuim de lucht in gooit. "Zo maakte Herman zijn "stenen" altijd eerst om ze te laten zien aan de opdrachtgever en de welstandscommissie." Op donderdag 5 oktober vindt de uitvaartdienst van Herman plaats om 11.00 uur in de Nicolaas en Antoniuskerk in Monnickendam.