240 nieuwe woningen op het Dijkgraafplein

Het Dijkgraafplein in de wijk De Punt staat al jaren bekend als een plek waar problemen uit de buurt samenkomen. Bewoners van 'de minst leefbare buurt' voelen zich onveilig en ondervinden veel overlast van hangjongeren en rotzooi op straat, bleek twee jaar geleden uit leefbaarheidsonderzoek van de gemeente.

Naast 240 woningen is er op de begane grond ruimte voor winkels of maatschappelijke instellingen. Hoe de nieuwbouw er precies uit komt te zien wordt later bekend, zodra het stedenbouwkundige plan er ligt.

Verbetering leefbaarheid

Wethouder woningbouw Van Dantzig is blij met het besluit van het college: "Het Dijkgraafplein is een levendig plein dat verschillende voorzieningen biedt aan een breed publiek, maar dat vanwege de problemen met leefbaarheid en veiligheid nog niet goed uit de verf komt. Daarom is gebiedsontwikkeling van dit plein zo belangrijk. Met 240 nieuwe woningen en een uitnodigende begane grond, waarin wonen, werken en winkelen elkaar afwisselen, willen we het plein en de omgeving verbeteren.”

De verwachte start van de bouw staat gepland voor 2026. Het Rijk trok vorig jaar 28 miljoen uit voor verschillende woningbouwprojecten in Nieuw-West. Naast nieuwe woningen op het Dijkgraafplein komt er nieuwbouw bij het Osdorpplein, in de Wildeman- en Blomwijckerbuurt en in Meer en Oever.