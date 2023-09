Verbazing in Hoorn: plantenbakken bij Grieks restaurant moeten volgend jaar weg zijn

Ambtenaren van de gemeente Hoorn hebben het Grieks restaurant Zorba onlangs laten weten dat de plantenbakken, die voor het terras staan, per 1 januari 2024 weg moeten zijn. Zowel de eigenaar van het restaurant als de politiek in Hoorn heeft verbaasd gereageerd op dit besluit. "Er verdwijnt steeds meer sfeer uit de stad."

Voor het restaurant aan de Kleine Noord in Hoorn staan momenteel drie verrijdbare afzettingen. Op de pallets staan Griekse afbeeldingen, en bovenop enkele bloempotten of plantenbakken. "Onze bezoekers kunnen hiermee wat meer beschut zitten van de straat", zegt eigenaresse Mariska. "Een week geleden kwamen er twee ambtenaren van de gemeente ons restaurant binnen, en vertelden ons dat de bakken volgend jaar niet meer geoorloofd zijn."

Toch komt de mededeling niet als een complete verrassing voor de eigenaren van restaurant Zorba. "Eerder hebben de ondernemers op het Kerkplein in Hoorn en aan de haven al te horen gekregen dat ze geen bakken voor het terras meer neer mogen zetten", licht Mariska verder toe. "Wat mooi is moet weg, zo lijkt het. Je denkt het mooi aan te kleden, door een blauwe kleur en foto's van Griekenland."

Veel complimenten van klanten en toeristen

"Het is ook niet zo dat we klachten hebben gekregen van klanten of andere ondernemers in de straat", gaat ze verder. "We krijgen juist veel complimenten, en toeristen nemen vaak foto's van de aankleding." Als alternatief mag het restaurant in Hoorn vanaf 2024 plantenbakken neerzetten, die niet hoger zijn dan 90 centimeter. "Maar dat geeft minder beschutting dan wat er nu staat."

De eigenaren gaan vooralsnog niet in beroep tegen het besluit, maar denken wel na over een brief aan de gemeente. Dit doen ze als zij een officieel bericht hebben ontvangen over de bakken. "We wachten het nog even af. Vandaag gaan we nieuwe winterplanten in de potten zetten. We hopen dat die nog even mogen blijven staan."

Raadsfracties in Hoorn schrijven brief aan college

Twee lokale partijen in Hoorn, DRP en Hart van Hoorn, begrijpen net als de eigenaren van het Grieks restaurant niet waarom de bakken volgend jaar weg moeten zijn. "Op dit moment is er, voor zover wij weten, geen geldende verordening van toepassing. Op 23 maart kwam het oude terrassenbeleid te vervallen. Daarna hebben wij geen nieuwe verordening gezien", stellen zij.