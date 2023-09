Zin in pizza? Die trek je zo uit de muur in Zaandam

Zaandam heeft een volledig geautomatiseerde pizza-automaat waar je midden in de nacht nog 'versgebakken' pizza's kan halen. Genoeg reden voor NH om de Zaanse machine eens uit te proberen op deze vrijdagmiddag. Maar tot zijn schrik zag onze verslaggever dat de mechanische Mario al bijna helemaal was leeggetrokken. Op de pizza tonijn na, was er niks meer op voorraad. Hoog tijd dus dat de automaat weer wordt bijgevuld. Op het bovenstaande filmpje kan je zien waar de machine staat en hoe hij werkt.