Warry is verslaafd aan vinyl: "Dat warme geluid heeft iets magisch!"

Ondanks de opkomst van streamingsdiensten als Spotify en Apple Music draaien steeds meer mensen thuis 'ouderwets' plaatjes. Uit onderzoek van RTL Nieuws is gebleken dat de omzet uit vinyl vorig jaar 37 miljoen euro bedroeg, dertig procent meer dan in 2021. Vooral sinds de coronapandemie hebben muziekliefhebbers de plaat (her)ontdekt.

Voor muziekliefhebber Warry van Klaveren uit Haarlem bestaat er al sinds zijn jeugd geen andere religie dan het geloof in vinyl. Op een korte periode na, waarin hij minder geld te besteden had, is hij lp's blijven kopen. Daarnaast heeft hij dankbaar gebruik gemaakt van de opruimwoede van vrienden en kennissen die de overstap maakten naar digitale muziek. Warry zal dat nooit doen.

Hij is verslaafd aan de klank en de romantiek van de grammofoonplaat. "Dat warme geluid, het heeft iets magisch", zegt de Haarlemmer, die zijn tuinhuis heeft omgetoverd tot een ware muziektempel.

Kijk hieronder naar de video waarin Warry zijn liefde voor vinyl verklaart.