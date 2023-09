Zorgen om parkeerdrukte en verkeersoverlast bij nieuwbouwplan centrum Enkhuizen

De kogel is door de kerk. Er komen 55 nieuwe woningen aan de Hoogstraat/Zilverstraat in Enkhuizen. Maar omwonenden zien beren op de weg, zie vrezen voor meer parkeerdrukte en verkeersoverlast.

Gisteren is er officieel getekend door Arnold Henselmans, directeur van het bouwproject, en wethouder Jan Franx om het bouwplan verder te ontwikkelen. Een bewoner uit de bewonersgroep die mee mocht praten over het project, gaf aan dat hij teleurgesteld is. "Er is vrijwel niet naar ons geluisterd. Het plan is te grootschalig en tegenspraak werd als ongewenst beschouwd door de gemeente."

Ook zijn er zorgen over de parkeerdruk, Enkhuizen kampt al jaren met een tekort aan parkeerplaatsen. Maar, zegt wethouder Franx: "Wij doen er alles aan om de parkeerdruk te verlagen, deze ligt in Enkhuizen al hoog." Zo worden er 20 nieuwe parkeerplekken gemaakt op het maaiveld voor omwonenden en komt er een parkeergarage voor de toekomstige bewoners van het complex. Ook wordt er gesproken over deelauto's.

Melvin Prince van Henselmans Bouw voegt daaraan toe: "Ook gaan wij regelen dat wij abonnementen van NS verstrekken, zodat bewoners van de sociale sector ook eerder en makkelijker gebruik van de parkeerplaatsen bij Station Enkhuizen kunnen maken."

Overlast zal je houden

Over de verkeersbewegingen rond het project vertelt Franx dat de gemeente er alles aan gaat doen om de verkeersoverlast te verminderen. "We willen ook veel transport over het water aangevoerd laten worden." Franx vertelt dat niet alle bewoners tevredengesteld kunnen worden. "Overlast zul je te allen tijde houden, maar we proberen het wel te beperken."