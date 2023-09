Tienduizend joints en 80 kilo hennep gevonden op zolderbox in Amsterdam

In een zolderbox en een woning aan de Oostzaanstraat in Amsterdam-West heeft de politie op donderdag 15 september tienduizend gedraaide joints gevonden en 80 kilo hennep. De 35-jarige eigenaar van de box is aangehouden, evenals een 33-jarige man die later door buurtbewoners gespot werd met grote tassen vol softdrugs.

Het begint met een inbraak in vijf opslagboxen in die straat in de nacht van 9 op 10 september. De politie gaat naar aanleiding daarvan op onderzoek uit in de omgeving. Agenten ruiken dan een henneplucht, maar kunnen nog niet vinden waar die vandaan komt. Zij denken dat de inbrekers waarschijnlijk naar iets in die boxen op zoek zijn geweest, maar in het verkeerde portiek waren.

Vondst

Een paar dagen later, op donderdag 15 september, keert de politie terug om een ander portiek te onderzoeken. Daar treffen zij in een zolderbox tientallen kilo's hasj, ruim tien kilo wiet, tien kilo hennepgruis en ongeveer tienduizend voorgedraaide joints aan. De 35-jarige eigenaar van de zolderbox wordt aangehouden en meegenomen naar het bureau.

Wanneer de agenten vertrokken zijn, zien buurtbewoners een man meerdere bigshoppers (grote tassen) in de tuin gooien. Zij vertrouwen de boel niet en bellen de politie, die gelijk terugkeert. In de tassen blijken nog meer softdrugs te zitten. De 33-jarige man is aangehouden.

Beide mannen zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar wel nog verdacht.