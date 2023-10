Respect voor de jaren 70: oorspronkelijke architect herbouwt na decennia stadhuis Hoorn

"We zijn inmiddels bijna 50 jaar verder, wat waren toen de inspiratiebronnen van de mannen destijds?", vroeg Van Wel van BRTArchitecten zich hardop af. Guus Küpfer, inmiddels 92 jaar, is het brein achter de originele plannen. Erik: "Hij is bij de start geweest om met elkaar te spreken. Waarom ziet het eruit, zoals het eruit ziet? Wat zijn de overwegingen? Hoe denk je over bepaalde aanpassingen? Dat hebben we in overleg gedaan en hij genoot er zeer van."

Sloop

Eind december werd gestart met de sloop. Nagenoeg alles vanbinnen is eruit. Op het naastgelegen parkeerterrein, is nu een parkeerkelder voor fietsen en auto's verschenen, met daarop een gloednieuw gebouw waar onder meer de raadszaal komt. "Er staan veel mensen achter de hekken te kijken hoe het wordt. Er is nu ongeveer 60 man aan het werk", zegt Pieter van Kruistum, projectleider.