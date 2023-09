Dronken automobilist richt ravage aan in Amstelveen: drie geparkeerde auto's beschadigd

Een dronken automobilist heeft vannacht in Amstelveen een flinke ravage veroorzaakt door meerdere geparkeerde auto's te rammen. De politie heeft de man aangehouden.

De 47-jarige Bosschenaar reed rond 00.45 uur over de Wisselstroom toen het misging, zegt de politie tegen NH.

Hij botste met flinke vaart op een geparkeerde auto, waardoor die auto verschoof. Ook een andere auto kwam van z'n plaats en raakte beschadigd. Een derde auto liep ook schade op, al bleef die wel in het parkeervak staan.

Veel te veel gedronken

De man is aangehouden voor rijden onder invloed, zegt de politiewoordvoerder. De man had drie keer meer gedronken dan toegestaan voor een beginnende automobilist, melden zijn Amstelveense collega's in hun Instagram-stories.

Nadat agenten de verklaring van getuigen hadden opgenomen, zijn de beschadigde auto's afgesleept.