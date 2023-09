ZIEN: Koning Willem-Alexander toetert nieuw windmolenpark op zee open

Het nieuwe windmolenpark staat in de zee en bestaat uit 139 windmolens die samen een energieopslag hebben voor 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens.

Schoon strand

De opening van vandaag vond plaats op een heel schoon strand. vanwege de beach clean up: "We doen een paar keer per jaar een clean up. Maar vandaag is extra speciaal, want geheel toevallig was het in combinatie met de opening", vertelt Ronald Smit, manager bij Vattenfall Foundation. Met het schoonmaken van het strand probeert de foundation zoveel mogelijk rotzooi van het strand te halen.

Paraplu's

Om te laten zien hoe groot de omvang van het windpark is, werd dat uitgebeeld met mensen die een paraplu vasthielden: "Wij gaan door middel van een human turbine uitbeelden wat de omvang is van de turbines die op zee zijn geplaatst. "Op het moment suprême steken wij alle paraplu's uit waardoor vanaf boven de contouren van die turbines te zien zijn", vertelt Smit.

De opening van het windmolenpark op zee werd feestelijk ingeluid. Koning Willem-Alexander beklom een 9 meter hoge toren, die speciaal voor de opening gebouwd was. Daar drukte de koning op een toeter, waarna vervolgens alle paraplu's van de Vattenfall-medewerkers uitgingen.