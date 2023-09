Fototentoonstelling Zaans Museum laat veranderende Zaanstreek zien

In het Zaans Museum is vanaf vandaag een nieuwe fototentoonstelling te zien over de veranderende Zaanstreek. Het is het oudste industriegebied van Europa, maar daar is niet zoveel meer van over. Fotografen David Galjaard en Bert Verhoeff brachten deze verandering in beeld.

Foto: Fototentoonstelling Zaans Museum - NH Nieuws/Samanta de Groot

"Het thema is de verandering van de Zaanstreek", zegt fotograaf David Galjaard tegen verslaggever Samanta de Groot op NH Radio. "Wat fotograaf Bert en ik hebben geprobeerd te doen, was in een periode van vier jaar een deel van die verandering fotografisch vast te leggen." Door een langere periode te fotograferen konden ze volgens Galjaard dingen laten zien die er zijn, maar die op een gegeven moment ook weg zijn. "Daarnaast hebben we bewoners en mensen die hier werken aan woord gelaten. En dat is ook een bijzondere toevoeging", zegt hij. "Je kan een hoop in beeld vangen, maar soms is er ook tekst nodig om het nog wat meer te verduidelijken." Cacao-industrie Op een van de foto's staat Nel de Groot. "Zij woont al haar hele leven in Haaldersbroek naast de cacaofabriek. Toen een buurman kwam om een petitie tegen de fabriek te tekenen, toen weigerde ze dat", vertelt de fotograaf. "Omdat zij de fabriek zag als icoon van de welvaart, die zij in haar leven had opgebouwd." Haar vader werkte bij de fabriek. "Zij accepteert dat ze in een omgeving woont waar geurtjes en geluiden zijn." Tekst gaat door onder de foto

Foto: Fototentoonstelling Zaans Museum - NH Nieuws/Samanta de Groot