Tijgervel en jaguarhuid onderschept door douane op Schiphol

Tijdens een steekproef-controle van een vrachtvlucht op Schiphol onderschepte de douane vachten van wilde dieren. "De vachten waren afkomstig van een tijger en een jaguar", vertelt de woordvoerder van de douane aan NH.

Beschermde dieren

De vlucht kwam uit Peru en maakte een tussenstop op Schiphol, om vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk te vertrekken. Omdat de handel in beschermde dieren zonder vergunning illegaal is, zijn de huiden in beslag genomen. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden.