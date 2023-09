Uniek! Kleurrijke traliestinkzwammen duiken in groten getale op in kleinste dierentuin

Dat ze kunnen opduiken, is voor Harald Ames van de Haarlemse Artisklas, niet heel bijzonder. Maar dat de traliestinkzwam dit jaar in zulke groten getale verschijnt, is volgens de eigenaar van Haarlems kleinste dierentuin, wel zeer uniek te noemen. Normaal zijn het er een stuk of drie. Dit jaar staat de teller al op negen.

Foto: Traliestinkzwam gespot in Artisklas - Artisklas

Het is voor Harald een grote vraag, hoe het kan dat de zwam überhaupt in zijn dierentuin groeit. "Ik heb werkelijk geen idee. Je hoort wel dat de sporen meekomen met tropische planten als bamboe. Dat hebben we hier wel staan, maar bamboe is hier al dertig jaar. Het blijft toch echt een vraagteken." De vele regenval in combinatie met een paar hele warme dagen is volgens Harald de reden dat er dit jaar zo veel traliestinkzwammen te zien zijn. Wie de unieke paddenstoel trouwens in volle glorie wil bekijken, moet er wel snel bij zijn. Nadat de witte eieren zijn uitgekomen, 'bloeit' de zwam zo'n drie dagen. Tekst gaat door onder de foto.

