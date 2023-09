Man aangehouden door arrestatieteam na mishandeling in Wijdenes

In de omgeving van de Zuiderdijk in Wijdenes is gisteravond rond 22.00 een 40-jarige man aangehouden door een arrestatieteam. Eerder die avond zou hij een vrouw mishandeld hebben aan diezelfde dijk.

Foto: Arrestatieteam Wijdenes - Inter Visual Studio

Rond 19.00 uur kreeg de politie melding van een mishandeling op de Zuiderdijk. Een man zou een vrouw hebben mishandeld en mogelijk een vuurwapen bij zich hebben. "Dat is de reden dat het arrestatieteam is ingeschakeld", legt een woordvoerder van de politie uit. Zo'n drie uur later wist de politie het busje met de man te lokaliseren vlakbij het Markermeer. Er kwamen veel politiewagens naar de plaats van het busje. "Toen de man werd aangehouden, had hij een alarmpistool en bijbehorende munitie bij zich", zegt de woordvoerder. "Het gaat om en 40-jarige man zonder bekende woon- of verblijfplaats." Tekst gaat door onder de foto's.

Arrestatieteam Wijdenes Inter Visual Studio

De man zit vast en wordt verdacht van mishandeling. Het alarmpistool en de munitie zijn in beslag genomen door de politie. Of hij langer vast blijft zitten, wordt besloten door de rechter-commissaris. Hoe het met het slachtoffer van de mishandeling is, is op het moment niet bekend.