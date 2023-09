De Peiling: stoppen met roken is een eitje

Stoptober gaat weer van start en dit is voor veel mensen aanleiding om de sigaret aan de wilgen te hangen. Dit jaar is de tiende editie van de landelijke campagne waarbij heel Nederland wordt opgeroepen om 28 dagen lang te stoppen met roken. Is stoppen een eitje of is het niet te doen? Heb je nog tips voor mensen die willen stoppen?

We weten allemaal dat roken ongezond is en voor veel mensen is de maand oktober een mooie aanleiding om er voorgoed mee te stoppen. Dit jaar zal de 500.000ste stopper zich aanmelden voor Stoptober. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van alle Stoptober deelnemers het volhoudt om 28 dagen niet te roken. Bijna de helft van de deelnemers is drie maanden later nog steeds gestopt. En een kwart is na een jaar nog steeds helemaal rookvrij.

Regio Kennemerland rookt het meest

Hoewel het aantal rokers in ons land daalt, steken we in onze provincie nog weleens een sigaret op. Inwoners van de gemeente Beverwijk doen dat het meest. In de regio Kennemerland rookt 15,7 procent van de volwassenen. Het minst wordt er gerookt in de gemeente Heiloo, daar rookt slechts 7,3 procent van de volwassenen.

Stoppen met roken kan best een uitdaging zijn. Je kunt het makkelijker maken door het bijvoorbeeld aan je omgeving te vertellen, gebruik te maken van een app of door nicotinekauwgom of pleisters te kopen. Heb je nog tips voor mensen die willen stoppen of ben je zelf al jaren gestopt en hoe heb je dat aangepakt?