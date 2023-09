De sportiefste (en onsportiefste) kinderen vind je in deze gemeenten

Het aantal jonge sporters heeft de afgelopen vijf jaar een duikvlucht genomen. Volgens recente cijfers van NOC*NSF is het aantal jeugdleden van sportclubs tussen 2018 en 2022 in bijna negen op de tien gemeenten gedaald. Toch is er een lichtpuntje aan de horizon, want Noord-Holland tekent positieve cijfers op in deze sportieve statistieken.

Het aantal kinderen dat zich aansluit bij een sportvereniging is met 130.000 afgenomen. In 2022 was slechts 48 procent van de kinderen en jongeren tussen de 5 en 18 jaar lid van een sportvereniging, terwijl dit in 2018 nog op een iets gezondere 51 procent lag. Maar het gaat niet overal slecht met het aantal jonge sporters.

Sportiefste gemeentes

De gemeenten met het hoogste percentage sporters in de leeftijd 5 tot en met 18 jaar zijn namelijk Bloemendaal en Laren. Zeker zes op de tien kinderen zijn hier lid van een sportclub.

In Castricum daalt het aantal sportende kinderen het hardst. Waar er in 2018 rond de 4.200 kinderen lid waren van een sportclub, waren dat er in 2022 nog maar 3.300. Een daling van meer dan elf procent.

Sporten is duurder

Volgens NOC*NSF is de daling van het aantal jeugdleden voor een deel te verklaren doordat kinderen in de coronaperiode minder zijn gaan sporten, in combinatie met stijgende contributiekosten.

De contributies voor bijna alle sporten zijn gestegen tijdens het seizoen van 2022/2023, dat blijkt uit de meest recente contributiemonitor.

Bekijk hieronder hoe sportief de kinderen in jouw gemeente zijn. Op de onderstaande kaart zie je per gemeente hoe het aantal kinderen dat lid is van een sportclub zich heeft ontwikkeld tussen 2018 en 2022. Het verschil is uitgedrukt in procentpunten. Het gaat om kinderen in de leeftijdscategorie 5 tot en met 18 jaar.