Zieke en dode schapen door blauwtongvirus bij schaapskudde Goois Natuur Reservaat

Het blauwtongvirus raakt nu ook het Goois Natuur Reservaat (GNR). Schapen van de Larense kudde aan de Hilversumseweg zijn ziek en worden binnen gehouden. Er is al een aantal dieren overleden. Er is nog geen vaccin voor deze variant van het virus dat wordt verspreid door knutten. Het enige dat de verzorgers kunnen doen is afwachten.