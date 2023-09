Fietsen afgebrand bij station Zaandijk - Zaanse Schans

Ook de overkapping van de fietsenstalling raakte beschadigd door het vuur. Volgens een omstander gaat de politie uit van brandstichting, omdat het niet om elektrische fietsen gaat. De politie zou daarom een onderzoek hebben ingesteld.

Het lijkt niet de eerste keer dat er brand was in de fietsenstalling van het station. Een paar meter naast de afgebrande fietsen hangt nog een politielint van de vorige keer. Ook is de overkapping op die plek beschadigd.