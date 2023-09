Live NH Sport: kelderkraker Telstar - Jong Ajax en Jong AZ - Wilem II

De twee onderste ploegen van de eerste divisie staan vanavond in Velsen-Zuid tegenover elkaar. Zowel Telstar als Jong Ajax wist dit seizoen nog niet te winnen, al pakten beide teams in hun laatste wedstrijd wel een puntje. Of één van beide er vanavond met de volle mep vandoor gaat, hoor je vanaf 19.00 uur in NH Sport.

Het 1-1 gelijkspel bij ADO Den Haag was het eerste punt van Telstar deze competitie en zorgde voor opluchting. "Op een bepaald moment ben je wel een beetje uitgeluld dat je een beter resultaat had moeten hebben. Dit is echt een enorme opsteker. We zijn al tijdje op de goede weg, maar dat zie je niet terug in de resultaten", zei Snoei toen na afloop.

Aan de Velsenaren de taak om hier vanavond tegen Jong Ajax een passend vervolg aan te geven. De Amsterdamse beloften speelden eerder deze week thuis 1-1 tegen FC Eindhoven en hielden op De Toekomst FC Emmen op 3-3. Meer punten wist Jong Ajax nog niet bij elkaar te voetballen.

Vorig seizoen nam de ploeg van Dave Vos dankzij een doelpuntrijke 3-2 zege de drie punten mee naar Amsterdam.

