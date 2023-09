Uitvallen Riechedly Bazoer belangrijke reden voor Alkmaarse terugval: "Hij is in vorm"

Er leek halverwege geen vuiltje aan de lucht. AZ domineerde de eerste helft volledig en tegenstander Heracles was slechts een speelbal op het Alkmaarse gras. Toch kantelde het spelbeeld volledig na rust. Volgens AZ-coach Pascal Jansen lag dat voor deel aan het uitvallen van de geblesseerde Riechedly Bazoer in de 47e minuut. "Hij is goed in vorm en dat heeft invloed uiteraard."

Net zoals Jansen stond ook Jordy Clasie flink balend voor de camera na afloop. De regisseur van het Alkmaarse middenveld vond het verschil ook veel te groot tussen de eerste en tweede helft. "We waren niet ons zelf in de tweede helft."

"We waren te gehaast en te onzuiver", analyseert Pascal Jansen de zeer matige tweede helft. Opvallend aangezien de eerste helft vaak oogstrelend was voor de AZ-fans. "Dat kwam de wedstrijd niet ten goede en dat was ook een groot verschil met de eerste helft."

"Tuurlijk is het een aantal keren gebeurd", aldus Clasie over een goede eerste en matige tweede helft in wedstrijden dit seizoen. De Haarlemmer doelt op de duels met het Bosnische Zrinjski Mostar en Sparta. "Maar ik zie er geen patroon in, want we hebben ook wedstrijden gespeeld dat we in de tweede helft wel dominant waren."

"Streven"

Een mening die Jansen ook deelt. "Dat was alleen vorige week in Mostar het geval. Laat wel duidelijk zijn dat we wel streven naar een lange periode met een goed en hoog niveau. En dat hebben we vandaag in de tweede helft niet weten vol te houden."

