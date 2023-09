Medaille voor Mouaz en Reindert, zij redden 5-jarige en vader uit water in Muiden

Reindert van der Veen en Mouaz Murad hebben een bronzen medaille en een oorkonde van het KNRM in Muiden gekregen voor een bijzondere heldendaad. Afgelopen mei sprongen zij in het water om een 5-jarig jongetje en zijn vader hulp te schieten en redden hiermee levens.

Een Syrische vader en zijn zoontje liepen afgelopen mei op de Weesperspoorbrug in Muiden, het jongetje gleed uit en belandde tussen de brug en de reling in het water. Het kind is 5 jaar oud en kan nog niet niet zwemmen, zijn vader sprong er direct achteraan, maar kan zelf ook niet zwemmen. Mouaz Murad zag dit gebeuren en probeerde het kind te pakken, maar op dat moment gleed de jongen weg. "Ik sprong in het water, maar ik kan ook niet goed zwemmen. Ik heb alleen in de zee gezwommen", vertelt Mouaz bij de uitreiking.

Precies op dat moment komt Reindert aanlopen, hij heeft net met zijn vriendin geluncht in Muiderberg en was op weg naar zijn auto. Zijn vriendin hoorde een plons en op het moment dat hij keek, zag hij een jongetje op zijn buik in het water liggen in het midden van de plas. "Ik dacht gelijk kleren uit en het kind moet eruit gehaald worden", aldus Reindert.

Water in longen

De actie van Reindert lukt, het jongetje komt aan de kant. De hulpdiensten waren er binnen een paar minuten en helpen het slachtoffer. Hij wordt gelijk naar het ziekenhuis gebracht en moet hier een aantal dagen blijven.

Al snel krijgt Reindert contact met de vader van het de kleuter. Hij vertelt Reindert dat het goed gaat met zijn zoon, dat hij alleen water in zijn longen heeft. "Op dat moment gleed er wel iets van mij af. Dan besef je wel, ik heb een leven gered." Na drie dagen wordt het kindje ontslagen uit het ziekenhuis.

