Na drie generaties geen 'Van Zaanen' meer achter de toonbank, juwelier stopt ermee

Het is een echt familiebedrijf, maar na 44 jaar laten juwelierskoppel Maarten Jan en Alouette van Zaanen uit Krommenie vandaag ‘hun gouden hart’ achter. De nieuwe eigenaren zijn geen bloedverwanten en daarmee komt een einde aan verschillende generaties Van Zaanen achter de toonbank. "Het was een tranendal", zegt Maarten Jan over het brengen van het nieuws.

De veel te vroege dood van zijn vader zorgt ervoor dat Maarten Jan op zijn tweeëntwintigste de winkel noodgedwongen moet overnemen. "Ik had geen keus", vertelt hij daarover. Zijn vader had een hartziekte en hoewel hij eerst zei niet in zijn voetsporen te willen treden, besluit hij toch ervaring bij andere juweliers op te doen. Maar al snel moet hij in zijn eigen zaak op eigen benen staan. "Als je jong bent, ben je onbevangen en zie je geen beren op de weg." Voor zijn vader, begint zijn opa in 1936 op de leeftijd van zestig jaar, met Van Zaanen. Daarvoor werkte hij in een café. Opa, die dezelfde naam als Maarten Jan draagt, repareert in eerste instantie klokken thuis omdat er nog niet zoiets bestaat als een pensioenstelsel. Hij opent ook een winkel. "Na de oorlog is mijn vader erbij gekomen."

Maarten Jan runt in eerste instantie met hulp van zijn moeder de winkel. Iets meer dan tien jaar later, in 1992, komt daar Alouette bij. "Het heeft lang geduurd voordat hij een vrouwtje aan de haak heeft geslagen", zegt ze lachend. De twee ontmoetten elkaar in de kroeg. Maarten Jan was geen onbekende van de familie van Alouette. De juwelier is namelijk dol op balsporten en tenniste met haar vader.

Als Alouette Maarten Jan een lift naar huis aanbiedt, gaat het snel. "Binnen één week woonden we samen", vertelt de juwelier over die tijd. "En binnen veertien maanden zijn we getrouwd", vult Alouette haar man aan. Alouette wordt net zo'n bekend gezicht als haar man in het dorp.

De twee beginnen met een kleine winkel. Iets verderop van de huidige plek af. Een jaar later verhuist de winkel naar de Zuiderhoofdstraat. Met een handdruk is de locatie volgens Maarten Jan beklonken. Hij moet op een tekening aanwijzen welk gedeelte hij van het gebouw wil hebben. "Zo groot!", schrikt hij als hij de locatie voor het eerst ziet. "Ik kan slecht tekeningen lezen", beseft hij.

De winkel draait, maar het gaat het koppel niet altijd voor de wind. Een ramkraak in 1998 heeft veel indruk op beide gemaakt. "We hebben er twee gehad", vertelt Alouette. "De tweede keer wilde hij naar benden." Maarten Jan onderbreekt haar. "Toen ben ik met steentjes gaan gooien." Alouette vond dit niet zo'n goed idee, omdat ze boven de winkel woonde en hun dochter nog klein was.



"Je bent dan zo kwaad", vertelt Maarten Jan over de situatie. Overal liggen scherven op de grond. Maarten Jan ziet de dader. "Hij loopt weg en ik kijk hem in z'n gezicht. Dat was best heftig. Alles wat je ziet aan glas was kapot. Op dat moment dacht ik: 'daar gaat m'n winkel'."

Het is voor het eerst dat het koppel aan stoppen denkt. Alouette: "Het was gewoon verschrikkelijk. Maar je gaat zoiets moois niet opgeven. Dat gun je ze ook niet." Toch besluiten ze wel wat aan hun veiligheid te doen. Alouettes vader komt met het idee. "Ik denk dat ik de enige juwelier met een vangrail ben", zegt Maarten Jan.

