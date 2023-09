Ondanks achtste doelpunt Pavldis leidt slordig AZ eerste puntverlies

De eerste helft ging zeer crescendo voor AZ. Een verdiende 1-0 versprong door topspits Vangelis Pavlidis, maar na rust zakte het overtuigende Alkmaarse kaartenhuis volledig in elkaar. Het machteloze Heracles rook uit het niets bloed en kwam op gelijke hoogte. Deze domper bleef AZ in het resterende gedeelte van de wedstrijd achtervolgen. De 1-1 betekent het eerste puntverlies voor de ploeg van trainer Pascal Jansen.

Pavlidis is daardoor nu de enige speler uit de hele AZ-historie die de eerste zes wedstrijden van het seizoen op rij scoorde. Afgelopen weekend evenaarde hij al dit stokoude record van John Metgod. De oud-verdediger deed dat in het seizoen 1977-1978.

Met dezelfde elf basisspelers als afgelopen zondag tegen PEC Zwolle (0-3) liet AZ op eigen veld gelijk merken dat er voor Heracles weinig te halen viel. De constante druk op het Almelose doel leidde in de dertiende minuut al tot de openingstreffer. Mooie voorzet met de rechtervoet van rechtsback Yukinari Sugawara leverde een koud kunstje op voor Vangelis Pavlidis. De Griekse spits tikte van dichtbij de achtste treffer van dit nog prille seizoen binnen.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Na het openingsdoelpunt bleef de druk van AZ groot. Alleen lukte het de mannen van trainer Pascal Jansen niet om echt gevaarlijk te zijn. Daartegenover had de Alkmaarse ploeg ook niets te duchten van de bezoekers.

Ongelukkige Ryan

Toch zag de Alkmaarse voetbalwereld er na rust plotsklaps heel anders uit. Eerst moest Jansen in de 47e minuut zijn geblesseerde verdediger Riechedly Bazoer vervangen en vlak daarna met Bruno Martins Indi in de ploeg incasseerde AZ uit het niets een tegentreffer, 1-1. Waarbij het handelen van doelman Mathew Ryan er vrij klungelig uitzag. En dat is niet voor het eerst dit seizoen dat de Australisch doelman ongelukkig handelt.

Tekst loopt door onder de foto.