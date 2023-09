OLVG in Amsterdam leeft mee met Erasmus MC, waar dodelijke schietpartij plaatsvond

Medewerkers van het OLVG in Amsterdam hebben op X, voormalig Twitter, hun medeleven betuigd richting hun collega's van het Erasmus MC. In het Rotterdamse ziekenhuis vond vandaag een dodelijke schietpartij plaats. Een deel van het ziekenhuis moest worden ontruimd.

"We zijn ontzettend geschrokken van wat er gaande is in het Erasmus MC. We hopen dat zorgcollega's, patiënten en studenten snel veilig zijn en leven intens mee met iedereen die betrokken is. Veel sterkte vanuit het OLVG", valt te lezen in het bericht.

Twee schietpartijen

Rotterdam werd vandaag opgeschrikt door twee schietpartijen, vermoedelijk door eenzelfde dader. De verdachte, een 32-jarige man die vanmiddag al werd aangehouden, schoot eerst een 39-jarige vrouw dood in een woning in de stad, en verwondde haar 14-jarige dochter ernstig.

Vanuit daar vertrok hij richting het Erasmus MC, waar hij een 46-jarige docent doodschoot. Hij stichtte ook brand in het ziekenhuis.