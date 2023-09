Burgemeester Pijl na installatie op ontdekkingstocht door Medemblik

Michiel Pijl is begonnen aan zijn ambt als burgemeester van de gemeente Medemblik, nadat hij dezelfde positie in Drechterland bekleedde. "Medemblik is rijk aan verhalen, dus daar wil ik naar op zoek", stelt de kersverse burgemeester.

Met een duidelijke visie voor ogen wil de nieuwe burgemeester zich verbinden met alle zeventien kernen van Medemblik. Dit betekent frequente bezoeken aan dorpshuizen, verenigingen, sportclubs en dorpsraden. "Voor het einde van het jaar wil ik in iedere kern overnachten", stelt hij.

Zijn tocht begon in het pittoreske Lambertschaag, waar hij gelijk na zijn installatie verbleef in hotel Het Wagenwiel. "Daar heb ik onder andere kennisgemaakt met een hard werkende onderneemster". Pijl nodigt iedereen uit om suggesties te delen voor bijzondere locaties in de gemeente en heeft een warme belangstelling voor de agrarische sector.

Natuurlijk brengt deze zoektocht uitdagingen met zich mee. "Ik zou het liefst iedereen persoonlijk ontmoeten, maar dat is helaas niet altijd mogelijk", erkende de burgemeester. Toch streeft hij ernaar om zo zichtbaar mogelijk te zijn.

Van Drechterland naar Medemblik

Met zijn benoeming tot burgemeester komt ook een verhuizing in zicht. Op dit moment woont Pijl nog in de gemeente Drechterland, op een steenworp afstand van de gemeente Medemblik, maar als burgemeester zal hij binnen een jaar in de gemeente Medemblik moeten wonen.

"De zoektocht naar een nieuwe woning is al begonnen, maar heeft tot nu toe nog niet tot een succes geleid. Gelukkig is Westwoud slechts tien kilometer verwijderd van Medemblik", lacht hij. Toch benadrukt hij het belang van deze stap: "Een burgemeester hoort binnen de gemeente te wonen."