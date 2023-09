Na lang wachten eindelijk walstroom voor asielschip Velsen: "Ik kijk uit naar de stilte"

Het COA hoopt het asielschip in Velsen-Noord dit weekend, een kleine drie weken later dan gevraagd, aan te sluiten op walstroom. Daarmee is het schip aangesloten op het elektriciteitsnet. Inwoners van Velsen-Zuid aan de overkant van het kanaal moeten dan geen last meer hebben van de constante aggregaatbrom die er, voor de tweede keer in een jaar, al weken klinkt. Marieke* is er blij mee: "Ik kijk uit naar de stilte."

Walstroom is niet alleen groener, maar ook veel stiller voor de omgeving van het asielschip. Als je nu aan de overkant van het schip, in Velsen-Zuid op één van de balkons van de flats staat, galmt de aggregaat-brom je om de oren. Wie vanwege de warmte zijn balkondeuren opensloeg, had er ook binnen last van.

Bij de komst van asielschip de Silja Europa, het vorige opvangschip dat ruim een half jaar in Velsen-Noord lag, was een harde eis van de gemeenteraad van Velsen: 'alleen als die op walstroom draait.' Walstroom is veel milieuvriendelijker dan het aggregaat waar dat schip de eerste maanden op draaide, en het huidige opvangschip Ocean Majesty nu ook op draait.

Het COA vertelde NH de week na de komst van het schip op 8 augustus dat de walstroom een paar dagen later geregeld zou zijn. Dat lukte niet. Toen zou het, volgens een mail van de het COA aan Marieke, 'begin september' worden. Dat gebeurde ook niet. De brom bleef.

Het deed allemaal sterk denken aan vorig jaar, toen er bij het andere opvangschip op dezelfde plaats, de Silja Europa, ook drie maanden lang nieuwe data genoemd werden voor de aansluiting van dat schip op walstroom. September werd stapsgewijs begin december en uiteindelijk pas vlak voor het nieuwe jaar.

Marieke is ook nu niet erg over te spreken over het geschuif met de data: "Het lawaai is vervelend, maar als de streefdatum niet lukt, zeg dat dan gewoon."

Ook zegt ze: "Het voelt een beetje suf dat er voor dit nieuwe schip weer allerlei aanpassingen moeten worden gemaakt en dat dat vervolgens weken moet duren."

Het COA: "We hadden en hebben de intentie om dit zo snel mogelijk te regelen maar net als in het echte leven zit het soms tegen. In dit geval ontbreekt er een belangrijk onderdeel voor de aansluiting. Een onderdeel waar we lang op moeten wachten."

'Na 1 oktober stappen'

Het uitstel van walstroom voor de Ocean Majesty zinde de gemeente Velsen ook niet erg. Die wil de walstroom nog steeds liever gisteren dan vandaag geregeld zien aan de Velsen-Noordse kade. Ze tikte het COA afgelopen maand zelfs op de vingers.

Een woordvoerder: "Wij vinden het vervelend dat het tot op heden nog niet is gelukt op het schip aan te sluiten op walstroom. In de bestuursovereenkomst met het COA staat vermeld dat de walstroom op 8 september diende te werken. Daarom heeft het COA een waarschuwing ontvangen van gemeente Velsen waarin we aangeven dat wij na zondag 1 oktober verdere stappen zullen ondernemen."

Komende week

Tot gisteravond kon het COA ook niet garanderen dat het schip maandag echt aansluit op walstroom, maar uiteindelijk meldde de instantie dan toch: "Dit weekend gaan we testen of we het schip nu kunnen aansluiten op walstroom".

Toch houdt de instantie nog wat slagen om de arm. "Het is dus nog niet zeker of het lukt, maar in alle voorzichtigheid, hopen we dat het schip na een aantal dagen testen komende week op walstroom draait."