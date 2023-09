Bouw van 950 woningen op Hembrugterrein gestart, maar 'plofbos' blijft bespaard

De voorbereidingen voor de bouw van 950 woningen op het Hembrugterrein in Zaandam zijn gestart. Een aantal bomen moet daarvoor wijken, maar volgens wethouder Wessel Breunesse gecompenseerd met nieuwe aanwas. "Het zijn ook zieke bomen die gekapt worden en het bos, ook wel het 'Plofbos' genoemd, blijft zoals het is. Het is uniek en het enige bos in Zaanstad."

Wethouder Wessel Breunesse is enthousiast over de woningbouw op het Hembrugterrein. - NH Nieuws

De woningbouw was in eerste instantie ook gepland tussen de bedrijven op het terrein. Dat bleek niet zo'n goed idee. Nu komen de meeste woningen aan de relevante zijde. Daar komt als eerste sociale woningbouw. Wethouder: "Dat vind ik erg leuk, want het tekort in Zaanstad is inmiddels al opgelopen tot meer dan twaalf jaar."

Vlak bij het "Plofbos", dat haar naam te danken heeft aan de munitie die vroeger in het bos werd getest, worden al woningen in oude militaire panden gebouwd. Het bos zelf is niet toegankelijk voor het publiek. "Dat blijft ook zo, we willen de flora en fauna daar niet beïnvloeden", zegt Wessel Breunesse.

Hij hoopt dat de eerste schop voor de woningen al begin volgend jaar de grond in kan. "'Het is toch prachtig als je hier tussen al dat groen straks kunt wonen."