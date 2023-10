Huizenprijzen in Wijk aan Zee niet beïnvloed door negatieve berichten over Tata Steel

Dalende huizenprijzen of een leegloop van het dorp? Negatieve berichten over Tata Steel beïnvloeden de huizenmarkt in Wijk aan Zee niet, zo blijkt uit de verkoopcijfers. Het dorp kampt misschien met zijn imago, maar blijft ondanks de staalfabriek een populaire woonplaats. "Het strand heft de nadelen van Wijk aan Zee op", zegt een lokale makelaar.

In het kort Negatieve berichten over Tata Steel hebben geen invloed op de huizenmarkt in Wijk aan Zee, blijkt uit de verkoopcijfers. Het dorp blijft een populaire woonplaats ondanks het imago.

De huizenprijzen in Wijk aan Zee volgen nog steeds de landelijke trend. De nabijheid van het strand en de rustige omgeving compenseren voor sommigen de nadelen van de staalfabriek.

Hoewel de negatieve berichtgeving geen directe impact heeft op de huizenmarkt, draagt het bij aan de druk op Tata Steel om te verduurzamen. Deze samenvatting is gemaakt met AI en gecontroleerd door de redactie.

Uit cijfers van de Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) blijkt dat de huizenprijzen in Wijk aan Zee nog altijd de landelijke trend volgen. "De meeste mensen die hier kopen zeggen: ik heb niks te zeiken, toen ik hier kwam stond die fabriek hier allang", zegt makelaar Wim Bakker.

Foto: Zorgen over Tata Steel hebben geen effect op huizenmarkt Wijk aan Zee - NH Nieuws / Loïs Iglesias

Standaard kritiek Op vrijwel ieder gebied is iets aan te merken, legt Wim uit. "Woon je in de kop van Noord-Holland dan zijn de huizenprijzen lager, maar moet je een stuk langer naar de supermarkt rijden. In Wijk aan Zee woon je aan de kust, wat rustiger, maar heb je Tata naast je. Dat is standaard kritiek op zo'n gebied. Op de huizenmarkt heeft het 0,0 effect." De duinen, de zee, het dorpse samenhorigheidsgevoel en de rustige omgeving winnen het van Tata Steel, beaamt ook makelaar Frits Perton. "Ik kom mensen tegen die elke dag een duik in de zee nemen, die gaan er echt niet weg." Op de huizenmarkt ziet hij dan ook niet dat het dorp leegloopt of huizen niet meer worden verkocht.

Logisch En dat is volgens Frits best logisch. Volgens hem trekken mensen met wortels in de IJmond zich minder van het nieuws aan, van verhuizen is geen sprake. "De fabriek staat er al 100 jaar, ze zijn ermee opgegroeid. Voor buitenstaanders die overwegen hier te wonen is het wellicht een punt, maar met degene die geen interesse hebben, kom ik niet in contact", zegt hij. Wim Bakker voegt toe: "Je weet heel duidelijk wat de minpunten van Wijk aan Zee zijn als je er gaat wonen en daar hoort Tata ook bij. Voor een hoop mensen heft het strand dat nadeel weer op", zegt Wim Bakker.

Nieuwe bewoonster Zo ook voor Petri Engelen die sinds februari in Wijk aan Zee woont. "Toen dit huis beschikbaar kwam, was ik meteen verkocht. Wijk aan Zee is een badplaats met een uitstekende locatie. Het ligt op slechts 30 minuten afstand van Amsterdam, waar ik werk en ik kitesurf hier altijd." De negatieve berichtgeving rondom Tata nam ze zeker mee in haar overweging om in het dorp te wonen, maar heeft voor haar geen beslissende rol gespeeld. "Ik denk dat er nog heel veel moet en kan veranderen om de situatie te verbeteren, maar de berichten rond tata waren voor mij niet doorslaggevend." Ze legt uit: "Ik loop hier 's ochtend op mijn blote voeten naar het strand met de hond. Het is heel relaxed en kalm. Dat doet ook iets met je gezondheid met betrekking tot stress."

Sneller vergroenen Toch is Petri van mening dat de negatieve berichtgeving een doel dienen. "Ik denk dat het belangrijk is dat mensen hun klachten en overlast kenbaar maken. Het kan naar mijn mening leiden tot snellere actie en ik denk dat de berichtgeving daaraan bijdraagt." Frits sluit zich hierbij aan. Hoewel de berichtgeving geen directe veranderingen op de huizenmarkt teweegbrengt, gelooft hij dat het vergrootglas waaronder de fabriek ligt, bijdraagt aan het proces van verduurzaming. "Het is goed dat er aandacht voor is en dat er druk is om te vergroenen. Al denk ik dat mensen in andere gebieden ook eens achter hun oren moeten krabben als we het hebben over luchtkwaliteit."