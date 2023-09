Gewonde Oekraïense militairen komen naar Zandvoort: "Voor het eerst naar het strand"

Enkele tientallen gewond geraakte Oekraïense militairen en hun Nederlandse begeleiders komen zaterdagmiddag bijeen in het Zandvoortse strandpaviljoen Bodhi Beach. De besloten bijeenkomst, georganiseerd door stichting NL4UA, is bedoeld om de inmiddels behandelde Oekraïners een hart onder de riem te steken.

De militairen zijn allemaal zwaargewond geraakt in de oorlog met Rusland en vervolgens naar Nederland overgebracht om hier behandeld te worden. Hier konden ze de juiste medische hulp krijgen, die in Oekraïne niet aanwezig was. "De meeste mannen hebben hier heel slecht nieuws te horen gekregen. Dat ledematen geamputeerd moesten worden of dat ze hun hele leven doof of blind zullen blijven", aldus Ksenija Negrutsa-Godska. Ze runt samen met haar man Bas The Netherlands for Ukraine Foundation (NL4UA). Tekst loopt door na de foto.

Foto: Ksenija (met microfoon) en Bas - Ksenija Negrutsa-Godska

Ksenija komt oorspronkelijk uit Odessa, maar woonde voor de oorlog in de buurt van Kiev. "Ik was in Amsterdam en had, achteraf, de laatste vlucht naar Oekraïne geboekt. En toen brak de dag erna de oorlog uit." Zij en haar man stopten met hun banen en stortten zich daarna volledig op de stichting. "Ons eerste doel was om huisvesting te regelen voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland. We hebben in het begin voor meer dan duizend Oekraïners onderdak kunnen regelen. Daarna ging de overheid het doen." Medische ondersteuning Hun doel is het medisch ondersteunen van de meest kwetsbare mensen in Oekraïne, ze te helpen in hun basisbehoeften en het helpen van gewonde militairen en burgers die naar Nederland worden overgebracht. Ze worden daarbij ondersteund door een groep van meer dan honderd vrijwilligers, die ze hun 'Guardian Angels' noemen. Tekst loopt door na de foto. (de mensen op de foto hebben toestemming gegeven dat ze gefotografeerd werden)

Foto: Een bijeenkomst van NL4AU van afgelopen zomer - NL4AU

Komende zaterdag komt een groot deel van die 'angels' ook naar het Zandvoortse strandpaviljoen. Samen met de in Nederland behandelde militairen, waar de stichting een paar keer per jaar een uitje voor organiseert. "Om ze te laten voelen dat we ze niet vergeten en ze op onze steun kunnen blijven rekenen. Bovendien is het een dag voor Defenders Day of Ukraine, een jaarlijkse nationale feestdag", aldus Ksenija. Gewone burgers die militair werden "De meeste behandelde gewonden zitten bijna de hele dag binnen, hebben hier geen kennissen of familie. Vaak zijn het officieel ook geen militairen, maar bijvoorbeeld dj's, accountants of boeren die voor hun land hebben gevochten. Veel jongemannen ook." Tekst loopt door na de foto. (de mensen op de foto hebben toestemming gegeven dat ze gefotografeerd werden)

Foto: Een bijeenkomst van NL4UA afgelopen zomer - NL4UA

Het is niet voor niets dat Zandvoort nu op het programma staat. "Zandvoort heeft een geweldig strand. Een deel van de aanwezigen heeft ook nog nooit een strand gezien", legt Ksenija uit. Het programma speelt zich vooral binnen af bij paviljoen Bodhi Beach. "Er zijn bijvoorbeeld alcoholvrije drankjes, snacks en we organiseren een loterij. En er gaat een gerucht dat één van de bekendste zangers van Oekraïne, Sviatoslav Vakarchuk, nog iets gaat zeggen via een opgenomen video. Maar dat is allemaal nog een beetje onzeker." Alleen voor genodigden De gewonde militairen en hun begeleiders worden vanuit heel Nederland naar Zandvoort overgebracht. Ze komen uit alle hoeken van Oekraïne. Mocht je je willen aansluiten bij de groep: dat is niet de bedoeling. Het evenement is namelijk strikt alleen voor genodigden.