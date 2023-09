Voetjes van de vloer: dankzij Willems jam krijgen bewoners zorgcentrum groot feest

Omdat achter de joviale verschijning van Willem van der Sloot iemand schuilgaat die nooit te beroerd is de handen uit de mouwen te steken, zien ze hem altijd graag komen in het Zandvoortse woonzorgcentrum. Maar donderdagmiddag ging de deur helemaal wagenwijd open, want Van der Sloot kwam met een cheque aanzetten ter waarde van 1925 euro. Daarvan gaat Huis in de Duinen een feest organiseren.

Van der Sloot heeft het geld binnengehaald met de verkoop van sap en jam van bramen die hij heeft geplukt in de duinen rond Zandvoort. Het is al de vijfde keer dat hij dit op deze manier deed, maar nooit eerder raakte hij het met behulp van zijn vrouw Honorina gemaakte natuurproduct sneller kwijt dan dit jaar.

'Als een speer'

Van der Sloot: "Met een maatje van me (Ap Lammers, red.) hebben we hier in Huis in de Duinen een paar keer gezeten om de jam en het sap aan de man te brengen. Dat ging als een speer'', zegt Van der Sloot, ook wel bekend als de hertenfluisteraar "Voor we het wisten, waren we door de voorraad heen.''

Droogte

Zo snel als de potjes en flessen over de denkbeeldige toonbank gingen, zoveel tijd nam het plukken van de bramen in beslag. "Het was zoeken geblazen, er waren er dit jaar aanzienlijk minder", zegt Van der Sloot. "De oorzaak? We hebben eerst een lange tijd van droogte gehad en daarna is storm Poly eroverheen gegaan. Dat heeft de bramengroei geen goed gedaan. Bovendien maaien gemeenten de struiken tegenwoordig weg. Ik schat dat ik een dag of zestien aan het plukken ben geweest. Waar? Dat zeg ik niet, anders loopt iedereen daar straks.''