Honderden automobilisten negeren massaal rood kruis A7: politie deelt 339 boetes uit

De politie heeft vanmorgen 339 boetes uitgedeeld omdat honderden automobilisten een rood kruis op de A7 negeerden. Doordat de getroffen maatregelen niet werden opgevolgd, konden maar liefst twee spoedritten niet rijden. De politie uit Purmerend is furieus en deelt haar ongenoegen via Facebook.

Op de kruising van de N244 ter hoogte van de A7 klapte vanochtend twee auto's frontaal op elkaar. Bij het ongeluk raakte niemand gewond, maar wel moesten er maatregelen worden getroffen zodat diverse hulpinstanties hun werk konden doen.

339 boetes

Als gevolg van deze werkzaamheden was afrit 6 van de A7 richting Hoorn, afgesloten met een rood kruis. De politie laat via Facebook weten dat honderden automobilisten het rode kruis negeerden en 'dachten toch nog wel even de afrit te kunnen nemen'.

Hierdoor ontstonden gevaarlijke situaties op de weg en moest er extra politie worden ingezet om de veiligheid te garanderen. Bovendien werden twee spoedritten die naar een 112 melding op weg waren verhinderd. De politie besloot hierop de kentekens van 339 overtreders te noteren. Bij diegene die het rode kruis negeerden valt binnenkort een boete honderden euro's op de mat.

Via Facebook doet de politie de oproep aan automobilisten om een rood kruis in het vervolg niet meer te negeren, het staat er immers niet voor niks. Wel bedankt het 'bestuurders die het wel snappen': "Namens onze partners, de slachtoffers en ons: bedankt voor het omrijden!"