Blauwtongvirus verspreidt zich razendsnel: vijf feiten op een rij

Het blauwtongvirus grijpt razendsnel om zich heen. Een nieuw gepubliceerde kaart van de Voedsel- en Warenautoriteit laat zien dat het virus inmiddels vrijwel overal in Midden-Nederland opduikt, en ook steeds verder noordelijk in de provincie voorkomt. De LTO meldt daarnaast dat het virus dit keer heftig toeslaat, dat veel schapen overlijden en ook runderen hevige symptomen vertonen. NH zet vijf feiten over het virus voor je op een rij.

Foto: Koe met blauwtongvirus - Amanda Algra

Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft gewaarschuwd dat de kans groot is dat het virus voorlopig niet onder controle is. Het virus is inmiddels in heel Nederland op 319 boerderijen vastgesteld, en vaccineren is voorlopig niet aan de orde. Adema waarschuwt dat het virus waarschijnlijk voor de winter verspreid is door het hele land, en dat het ook na de winter door zal zetten. Dat komt omdat knutten goed gedijen bij dit weer, en milde winters doorgaans overleven. #1 Blauwtong is gevaarlijk voor herkauwers als geiten, schapen en koeien. Sommige dieren kunnen er dood aan gaan. Blauwtong zorgt voor problemen bij schapen, geiten en koeien, en andere herkauwers zoals kamelen, herten en zelfs giraffen. Zij krijgen koorts, zwellingen en soms bloedingen in de kop, een gezwollen en soms blauwe tong, en ze staan soms met een gebogen rug. Van het virus an sich gaan ze niet dood, maar dieren kunnen uiteindelijk toch sterven omdat ze niet genoeg meer eten, of door bijvoorbeeld infecties. Vooral schapen gaan dood aan het virus. Koeien zijn meestal asymptomatisch, maar kunnen wel besmet zijn. #2 Blauwtong verspreidt zich op dit moment razendsnel Op 6 september 2023 werd voor het eerst sinds 2009 blauwtong vastgesteld op een aantal schapenboerderijen in 't Gooi. Sindsdien duikt het virus overal op, zelfs in het Goois Natuurreservaat. Op een kaart van het ministerie van landbouw valt te zien hoe het virus zich verspreidt. Daarop is te zien dat inmiddels ook boerderijen verder in het noorden van de provincie besmettingen hebben gemeld. Tekst gaat verder onder het kaartje met besmette boerderijen

Foto: Uitbraak blauwtongvirus 2023 28 september - NVWA

Dit is de eerste keer sinds 2009 dat er een uitbraak van het blauwtongvirus is. Tijdens de vorige uitbraak, die in 2006 begon, werd Nederland jarenlang geteisterd door het virus met serotype 8. Daar werd uiteindelijk een massale vaccinatiecampagne voor op poten gezet, die ervoor heeft gezorgd dat de uitbraak verdween. Nadat er in Nederland twee jaar lang geen blauwtong was aangetroffen, kregen we een zogeheten 'virusvrije status', wat betekende dat vrije export tussen EU-landen weer mogelijk was. Nu er weer een uitbraak is, verdwijnt die status, en moeten Nederlandse herkauwers aan extra maatregelen voldoen.