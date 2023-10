Nieuw rioolstelsel moet Enkhuizen beschermen tegen natte voeten bij hevige regenval

Met een nieuw rioolstelsel moet Enkhuizen in de toekomst beter beschermd zijn tegen wateroverlast bij hevige regenval. In de drukbezochte Westerstraat wordt het huidige gemengde rioolstelsel vervangen door een gescheiden stelsel.

Met het oog op klimaatverandering, kiest de gemeente Enkhuizen voor een gescheiden rioolstelsel. Het regenwater wordt hiermee in de toekomst apart afgevoerd en dit heeft als voordeel dat bij hevige regenval het rioleringsstelsel niet meer zo snel overbelast raakt. "We willen we voorkomen dat het riool overbelast raakt, vooral als er veel regen valt in korte tijd", aldus wethouder Win Bijman.

De Westerstraat is één van de toegangswegen tot de historische binnenstad van Enkhuizen. Nu de straat toch op de schop gaat, verwacht de gemeente dat omwonenden zelf ook meedenken. Wethouder Win Bijman: "Voordat we aan de slag gaan, betrekken we omwonenden en ondernemers voor advies over een aantrekkelijke en veilige nieuwe inrichting van de Westerstraat. Zij kennen hun straat verreweg het beste en mogen er nog jaren wonen of werken."

Meningen worden opgehaald

Een online enquête moet duidelijkheid geven hoe de Westerstraat dient te veranderen. Zo kunnen omwonenden onder meer kiezen voor drempels, grote plantvakken of een autoluwe straat. Toch plaatst Bijman er een kleine kanttekening bij: "Niet alles mogelijk is, omdat de Westerstraat een belangrijke toegangsweg is. Ook met het laden en lossen van ondernemers wordt rekening gehouden."

Naar verwachting wil de gemeente rond 2025/2026 - als alles meezit - beginnen met de werkzaamheden. Hoeveel het gaat kosten, is nog niet duidelijk.