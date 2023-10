Het succesverhaal van Dean Hergarden: De judokampioen van Noord-Holland

Alles voor de judo. De dertienjarige Dean Hergarden uit Beverwijk wijdt zijn leven aan de zelfverdedigingssport en is daardoor onlangs glansrijk judokampioen van Noord-Holland geworden. 'De trots van Beverwijk' is de beste van zijn leeftijdsgenoten en nu wacht over twee weken het nationaal kampioenschap. Bij sportschool Toradoshi traint Dean zich helemaal suf.