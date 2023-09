Naardense basisschool hard aan de slag om oude elektrische apparaten te verzamelen

De Naarder basisschool Minister Calsschool is hard op weg op zo veel mogelijk elektronisch afval op te halen, zoals oude koffiezetapparaten en mobiele telefoons. Dat doen ze om zo bewust te worden van de hoeveelheid elektrische apparaten die we weg gooien en wat er gerecycled kan worden. Op school hebben ze al een hele berg verzameld.

De school doet mee aan de zogeheten e-waste race, die gaat om het verzamelen van elektronische apparaten. Die gaan allemaal een grote container in, zodat het gerecycled kan worden.

Lucas legt uit hoe hij en groep 7 en 8 van de Minister Calsschool al de hele week druk bezig zijn om al het afval uit de buurt te verzamelen. “Bij ons doet iedereen mee. We gaan langs de deuren en kijken thuis of we nog elektrische apparaten hebben”, vult Merle aan.

Strijd

Scholen uit de regio gaan met elkaar de strijd aan tegen elektronisch afval door oude en kapotte elektronische apparaten in te zamelen. Vier weken lang dragen zij op deze manier hun steentje bij aan een beter milieu.