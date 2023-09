Pand ontruimd vanwege rookontwikkeling, brandweer zoekt oorzaak

In een gebouw waar meerdere zorgbedrijven zitten aan de Wilhelminalaan in Purmerend is rook waardoor het hele pand is ontruimd. Voor het gebouw staan ongeveer 50 mensen. Eerder werd ook het naastgelegen medisch kinderdagverblijf ontruimd, zij zijn rond 14.40 weer binnen. De brandweer is op dit moment op zoek waar de rook vandaan komt.

Update 14.50: De kinderen van het medisch kinderdagverblijf zijn weer terug naar binnen. Het zit net naast het gebouw en heeft een eigen ingang. "De kinderen die niet opgehaald zijn, zijn weer terug naar binnen", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het gebouw zelf, Wilhelminalaan 1, is nog wel ontruimd. "Als alle onderzoeken zijn afgerond, verwacht ik dat het gebouw wordt vrijgegeven."

De brandweer heeft nog geen oorzaak gevonden van de rook. "De brandweer is aan het afschalen, verschillende eenheden gaan weer terug. Er is een specialistisch bedrijf ingeschakeld om de elektrotechnische installatie na te lopen, om te kijken of de rook daarvandaan komt."

In het gebouw zitten onder andere een fysiotherapeut, een advocatenkantoor en de collega's van RTV Purmerend. Naastgelegen is een medisch kinderdagverblijf. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laat weten dat iedereen buiten staat. "De brandweer is nu op zoek naar waar de rook vandaan komt", zegt hij. "De rook komt uit de kelder."

Wesley Dekker, van RTV Purmerend, is zelf niet aanwezig in het gebouw. Hij heeft vernomen dat er een meterkast, in de kelder, in brand staat.

Voor zover bekend lijkt er niemand gewond te zijn geraakt. "Er is wel medische assistentie ter plaatse voor het geval dat het nodig is", zegt de woordvoerder.