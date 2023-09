Hoe wordt de ijsvloer bij De Westfries in Hoorn gemaakt? IJsmeester Ruud legt het uit

Het parkeerterrein ligt er nog verlaten bij. De hovenier verwijdert nog snel het onkruid voor de ingang van De Westfries, en binnen krijgen de kleedkamers nog een grondige sopbeurt. Even verderop vult Ruud Sijm de ijsdweilmachine met water. Klaar voor nog maar eens een rondje van 400 meter, met als doel om opnieuw een laagje ijs te creëren.

De 59-jarige man uit Venhuizen is sinds vijftien jaar ijsmeester op de West-Friese ijsbaan. "Dit is best wel een spannende week", geeft hij toe. "Het is het begin van het ijsseizoen en vandaag komen de obligatiehouders van De Westfries langs. Dan moet het ijs goed zijn."

Laagjes water

De ijslaag ontstaat binnen enkele dagen, geeft de ijsmeester aan. "We maken eerst een laagje ijs, en daar komt een witte kalklaag op. Daarna wordt er een blauwe baan aangelegd en komen de strepen en logo's er in. Daarna sproeien we laagjes water op het ijs, tot het drie centimeter dik is. Dan is het dik genoeg." Dit alles gebeurt bij een temperatuur van -8 graden. "Daardoor vriest zo'n waterlaag zo vast."