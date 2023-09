Vrijwilligers in Ursem bouwen speciale broedplaatsen voor oeverzwaluwen

De broedplaatsen zijn gebouwd, nu is het wachten op de vogels. In Ursem zijn vrijwilligers van Oersheim Natuur vandaag de laatste hand aan het leggen aan een oeverzwaluwwand. Op deze plek kunnen oeverzwaluwen in het voorjaar een nest bouwen, en storen ze hopelijk niet de bouwplaats naast het natuurgebied. "Ik heb de vogels verboden daar in de zandhopen te komen."

De oeverzwaluwwand in Ursem bestaat uit vijf betonnen wanden, die elk twaalf gaten hebben waarin ze hun natuurlijke nestgangen kunnen graven. "We hebben 60 broedplaatsen op een rij. Vandaag wordt de laatste hand gelegd", vertelt Hans Oudejans, vrijwilliger bij Oersheim Natuur. "Er komt een anti-worteldoek en prut in, en aan de achterzijde wordt wadzand gestrooid." Laatstgenoemde is nodig, omdat dit zand ook slib en klei bevat waardoor het beter aan elkaar blijft plakken.

Als de oeverzwaluwen in het voorjaar naar West-Friesland komen, hebben ze last van grote legnood. Ze kiezen dan een zandhoop, waar ze beginnen te graven en uiteindelijk hun nesten bouwen. Vaak gebeurt dit op bouwplaatsen, weet Oudejans. "Zoals vorig jaar ook bij de aanleg van het strand in Hoorn. Dat zorgt voor tijdsverlies, omdat bouwprojecten stil komen te liggen", zegt hij.

Met een beetje geluk

Hij hoopt dan ook dat de oeverzwaluwen de aangelegde broedplaatsen weten te vinden. "Ik heb de vogels verboden in de zandhopen te komen", zegt hij lachend. Om er daarna serieus aan toe te voegen dat je de oeverzwaluwen niet kunt dirigeren naar 'hun' nieuwe thuis.

Oudejans: "Je moet er dus ook een beetje geluk bij hebben dat ze het snel kunnen vinden. Dat ze de plas en nieuwe oeverwand in de gaten krijgen. Het is een gok, dus we wachten het af. We zijn er helemaal klaar voor."