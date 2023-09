Overleden Tess (27) was 'lieve, hardwerkende zorgmedewerker met twee jonge kinderen'

Er heerst verslagenheid bij de collega's van de 27-jarige Tess die gisteren dood werd gevonden in een huis aan de Peelstraat in Den Helder. Ze werkte bij zorgorganisatie Omring, die haar medewerkers heeft geïnformeerd. 'Ze was een hardwerkende, lieve collega en moeder van twee jonge kinderen en laat een enorm gat achter', zegt een collega.

Foto: Bloemen voor overleden Tess - NH / Jurgen van den Bos

Tussen de spijlen van het balkon van de flat in Nieuw Den Helder waar de vrouw gisteren werd gevonden zijn bloemen gestoken, zo zag een verslaggever van NH vandaag. Tess was geliefd bij haar collega's, getuige de vele berichten op sociale media die zijn geplaatst. 'Zo een lieve meid', 'mijn hart huilt', 'zo'n lieverd met een hart van goud', zijn een greep van de reacties. 'Altijd vrolijk en oog voor anderen', zegt iemand. 'Altijd crea bea als er iets te vieren was.' "We zijn verslagen door het plotselinge overlijden van onze lieve collega en onze gedachten gaan uit naar de familie en naasten en mensen met wie ze nauw samenwerkte", laat Maureen Wijnschenk, woordvoerder Omring, waar Tess werkte, in een reactie weten aan NH. "Ze was een bijzondere collega en een gewaardeerd lid van ons team. Haar toewijding en warmte hebben velen van ons geraakt en haar afwezigheid zal diepe leegte achterlaten. We koesteren de herinneringen aan de tijd die onze collega’s met haar hebben mogen doorbrengen." Gedenktafel Wijnschenk vervolgt: "Voor de directe collega's hebben we vandaag twee bijeenkomsten georganiseerd, zodat ze met elkaar erover kunnen praten en elkaars verdriet kunnen delen. Ook hebben we een gedenktafel voor onze medewerkers neergezet waar ze een condoleancekaartje kunnen achterlaten voor de familie en nabestaanden." "Wij wensen iedereen ongelooflijk veel sterkte toe."