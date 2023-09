Blauwtongvirus nu ook in Goois Natuurreservaat, al meerdere doden schapen

De kudde schapen van het Goois Natuurreservaat (GNR) is nu ook getroffen door het blauwtongvirus. Zo'n dertig schapen hebben de ziekte opgelopen, waarvan er nu zeven zijn overleden. GNR verwacht dat er nog meer beesten doodgaan, omdat de besmetting zich naar verwachting verder zal uitbreiden. Vijf schapen zijn ook weer hersteld van het virus en de geiten, die loslopen tussen de schapen, hebben nergens last van.

Het blauwtongvirus waart door Nederland en grijpt snel om zich heen. Begin september zijn er gevallen geconstateerd in Wijdemeren, maar nu is de ziekte ook verspreid onder de kudde schapen van het Goois Natuurreservaat. De kudde bestaat uit zo'n vierhonderd Drentse heideschapen, waarvan inmiddels dertig schapen ziek geworden zijn en zeven overleden. En elke dag worden er nieuwe gevallen geconstateerd.

Knutten

Het virus wordt overgebracht door knutten, een soort mug, die deze zomer langer aanwezig is door de warmte en grote vochtigheid. Alleen hoefdieren, zoals schapen en runderen, kunnen ziek worden.

Opvallend is wel dat de geiten van GNR los tussen de schapen door lopen en niet besmet raken. Ook is het zo dat er ondertussen vijf schapen hersteld zijn van de ziekte. De woordvoerder van GNR zegt te hopen dat deze schapen immuniteit tegen het virus hebben ontwikkeld na hun herstel.

Hoewel de ziekte dus niet besmettelijk is voor honden, is het advies voor baasjes om alsnog een flink eind uit de buurt te blijven van schapen en runderen. Dat is per definitie al de bedoeling, maar nu zijn sommige dieren verzwakt en zouden ze zich al helemaal niet kunnen verweren tegen een ‘spelende’ hond.

Geen lammetjes

Het blauwtongvirus zorgt er ook voor dat er weinig tot geen lammetjes geboren zullen worden volgend jaar. Om te voorkomen dat de dieren nog verder verzwakken, zullen de ooien dit jaar niet gedekt worden.

De kans op miskramen bij zieke dieren is ook aanzienlijk groter. Om dezelfde reden zullen ook de koeien volgend jaar geen nageslacht krijgen. Het lentefeest van volgend jaar zal er daardoor iets anders uit gaan zien.

Afwachten

Op dit moment krijgen de dieren in de stal, die is ingericht als ziekenboeg, vooral 'nat eten'. De schapen krijgen dit soort eten omdat hun bek pijn doet en ze op deze manier toch nog op krachten kunnen komen. Voorlopig blijft het een beetje spannend welke dieren zullen herstellen en welke zullen bezwijken.