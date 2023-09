Korte en felle brand in Bussumse flat, schade aan één appartement

Een korte en hevige brand heeft vanmorgen voor veel schade gezorgd aan een appartement aan de Bussumse Weidehof. Het vuur was snel uit.

De brand ontstond even na half elf vanochtend door nog onbekende oorzaak. De brand woedde op de eerste etage van het complex. Al snel was er veel rook te zien. De brandweer had het vuur snel onder controle en geblust. De woning wordt nu nog geventileerd.

Vanwege de brand, de vele rook en het feit dat het een gebouw met meerdere woningen is, werd er door de brandweer snel opgeschaald naar 'grote brand'. Volgens een omstander moesten zeker twee portieken worden ontruimd.

Volgens een aanwezige fotograaf was er op het moment van het uitbreken van de brand niemand aanwezig in de woning, en is er dus ook niemand gewond geraakt.

Schade

Het vuur heeft flinke schade veroorzaakt. Meerdere ramen van het appartement zijn gesneuveld en te zien is dat het plafond zwartgeblakerd is.